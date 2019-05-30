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8:21   30 Мая 2019
Россия

Путин отменил госпошлину при вывозе ценных музыкальных инструментов

Путин отменил госпошлину при вывозе ценных музыкальных инструментов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет государственную пошлину при вывозе ценных струнных музыкальных инструментов из России. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации 30 мая.

К тому же, документ устанавливает предельный порог госпошлины за выдачу разрешения на временный вывоз дорогостоящего инструмента и его продление  — пять тысяч рублей. Ранее ее стоимость составляла 0,01 процент от страховой стоимости.

Данное решение нацелено на музыкантов, которые выезжают из федерации на гастроли, конкурсы и тому подобное. Правительственный закон поспособствует увеличению числа путешествий российских музыкантов, популяризации их творчества в других странах, что приведет к росту конкурентоспособности России на международных культурных площадках.

Более того, нововведения снизят затраты на проведение выставок за рубежом.

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Автор: Анна Манц
#путин #закон #культура #госпошлина #музыкальныеинструменты

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