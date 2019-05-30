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7:49   30 Мая 2019
Россия

Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Две иномарки столкнулись на трассе в Барабинском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла в Барабинском районе. По данным полиции, 49-летний водитель Toyota Camry на 1166-м километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулся на «встречке» с машиной аналогичной модели, управляемой 32-летним водителем.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте инцидента. Женщина и двое мужчин с различными ранениями доставлены в больницу.

На месте происшествия работает полиция. На данный момент выясняются обстоятельства ЧП.

В минувшую среду сообщалось, что после столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Набережных Челнах шесть человек обратились в больницу. ДТП произошло в 8:45 на перекрестке. При столкновении машин «Газель Next» опрокинулась на бок.

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Автор: Олег Королев
#дтп #новосибирская область

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