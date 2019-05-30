Си Цзиньпин станет почетным доктором СПбГУ, сообщает МИД КНР
Глава КНР Си Цзиньпин получит звание почетного доктора Петербургского государственного университета. Об этом сообщил замглавы МИД Китая Чжан Ханьхуэй.
Си Цзиньпин посетит Россию 5-7 июня с государственными визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Петербурге. Сначала он встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а после отправится в Петербург.
На брифинге представитель МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин получит звание почетного доктора СПбГУ во время визита в РФ.
Он также напомнил, что российский президент Владимир Путин в ходе визита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа.
Китайский дипломат добавил, что оба высших учебных заведения являются альма-матер двух лидеров. Ханьхуэй выразил надежду, что данные шаги послужат укреплению дружбы между двумя лидерами, а также послужат углублению сотрудничества в образовании.