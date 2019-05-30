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 Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам

Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам
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Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

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 Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Си Цзиньпин станет почетным доктором СПбГУ, сообщает МИД КНР

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 Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам

Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам
7:07   30 Мая 2019
Весь мир

Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам

Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам

Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти. Об этом заявил саудовский министр иностранных дел Ибрагим аль-Ассаф.

Во время заседания министров иностранных дел стран-членов Организации Исламского сотрудничества в Мекке он отметил, что Эр-Рияд осуждает теракты, которые были направлены на нефтяные танкеры около побережья ОАЭ.

Он также отметил, что Саудовская Аравия является сторонником борьбы с терроризмом и пресечения источников его финансирования.

В середине мая йеменские повстанцы-хуситы в качестве ответа на бомбардировки возглавляемой Саудовской Аравией коалицией начинают широкомасштабную операцию с применением трехсот БПЛА против жизненно важных объектов в ОАЭ и Саудовской Аравии.

На прошлой неделе хуситы нанесли с помощью беспилотников удар по центральному саудовскому нефтепроводу, в результате чего доставка нефти по нему была приостановлена на пару дней.

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Автор: Олег Королев
#нефть #саудовская аравия #хуситы

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