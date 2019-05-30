Саудовская Аравия осуждает нападения, угрожающие нефтяным поставкам

Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти. Об этом заявил саудовский министр иностранных дел Ибрагим аль-Ассаф.

Во время заседания министров иностранных дел стран-членов Организации Исламского сотрудничества в Мекке он отметил, что Эр-Рияд осуждает теракты, которые были направлены на нефтяные танкеры около побережья ОАЭ.

Он также отметил, что Саудовская Аравия является сторонником борьбы с терроризмом и пресечения источников его финансирования.

В середине мая йеменские повстанцы-хуситы в качестве ответа на бомбардировки возглавляемой Саудовской Аравией коалицией начинают широкомасштабную операцию с применением трехсот БПЛА против жизненно важных объектов в ОАЭ и Саудовской Аравии.

На прошлой неделе хуситы нанесли с помощью беспилотников удар по центральному саудовскому нефтепроводу, в результате чего доставка нефти по нему была приостановлена на пару дней.