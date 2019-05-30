Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Антимонопольный комитет Украины предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт из России.

В заявлении АМКУ говорится, что около 80 процентов от общего объема импорта нефтепродуктов осуществлялись из Белоруссии и России. Подчеркивается, что по этой причине наполнение рынка и ценовая обстановка напрямую зависит от стабильности поставок из данных государств.

В апреле правительство Украины расширило санкции против РФ. В список запрещенных для импорта товаров попали банки для консервирования, бутылки и прочая продукция. В ответ Россия ввела ограничения на поставку бензина, дизельного топлива и угля, а также запретила экспорт нефти, этилена, бутана, этана и битума.

Комитет отмечает, что ограничения со стороны РФ влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в рознице. Подчеркивается, что АКМУ сообщил о существующих угрозах кабмину, администрации главы государства и СНБО.