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Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

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6:32   30 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Антимонопольный комитет Украины предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт из России.

В заявлении АМКУ говорится, что около 80 процентов от общего объема импорта нефтепродуктов осуществлялись из Белоруссии и России. Подчеркивается, что по этой причине наполнение рынка и ценовая обстановка напрямую зависит от стабильности поставок из данных государств.

В апреле правительство Украины расширило санкции против РФ. В список запрещенных для импорта товаров попали банки для консервирования, бутылки и прочая продукция. В ответ Россия ввела ограничения на поставку бензина, дизельного топлива и угля, а также запретила экспорт нефти, этилена, бутана, этана и битума.

Комитет отмечает, что ограничения со стороны РФ влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в рознице. Подчеркивается, что АКМУ сообщил о существующих угрозах кабмину, администрации главы государства и СНБО.

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Автор: Олег Королев
#украина #рросссия

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