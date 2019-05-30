Чиновники Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»

Сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом». Заявления опубликованы на сайте ведомства.

Американские чиновники рассказали об увеличении экспорта природного газа из техасского терминала сжиженного газа Freeport.

Замминистра энергетики Марк Менезес заявил об увеличении объемов экспорта из данного терминала имеет решающее значение для распространения свободного газа по всему миру. Он отметил, что благодаря газу из США, по всему миру будет «более чистый воздух».

В свою очередь помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг отметил, что увеличение поставок американского газа на мировой рынок необходимо для обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергобезопасности союзников США.

Винберг отметил, что это позволяет «молекулам американской свободы» распространяться по всему миру.