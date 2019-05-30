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 Российское посольство ответило на обвинения американских экспертов по СНВ-3

Российское посольство ответило на обвинения американских экспертов по СНВ-3
5:45   30 Мая 2019
Весь мир

Российское посольство ответило на обвинения американских экспертов по СНВ-3

Российское посольство ответило на обвинения американских экспертов по СНВ-3

Высказываемые против РФ обвинения США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 являются следствием прекращения диалога по стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Отмечается, что российские дипломаты отметили растущие атаки со стороны консервативных политических аналитиков против договора СНВ-3 и российского послужного списка по контролю над вооружениями.В посольстве отмечают, что в заявлениях экспертов наблюдаются открытые искажения фактов, которые вводят публику в заблуждение.

Дипломаты подчеркивают, что подобные искажения зачастую являются результатом продолжительного прекращения двустороннего диалога по стратегической стабильности, в котором Москва заинтересована. Отмечается, что Россия неоднократно призывала к возобновлению договора во взаимовыгодном ключе.

В частности, в посольстве РФ отметили ложность заявлений о том, что СНВ-3 позволяет России увеличить число боеголовок, что система верификации договора неэффективна и что нестратегические ядерные вооружения остались вне рамок соглашения.

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Автор: Олег Королев
#снв-3 #посольство рф в вашингтоне

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