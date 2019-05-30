Путин подписал закон о запрете повторной военной службы для иностранцев

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы могут проходить военную службу в РФ по контракту только раз.

Закон устанавливает, что законно находящиеся на территории РФ граждане других государств могут разово воспользоваться своим правом на заключение контракта.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не препятствует тому, чтобы иностранцы могли заключать «первый» контракт через некоторое время. С учетом данного обстоятельства, в законы вносятся соответствующие изменения.

Подчеркивается, что право на заключение повторного контракта у иностранцев появится в случае, если они получили гражданство РФ.

Ранее Путин подписал закон, распространяющий ответственность командиров за морально-политическое и психологическое состояние личного состава.