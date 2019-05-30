Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон, разрешающий допуск родственников в реанимацию

Путин подписал закон, разрешающий допуск родственников в реанимацию

 Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов

Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов
Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американской демократии

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американской демократии

 Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Путин подписал закон, разрешающий допуск родственников в реанимацию

Путин подписал закон, разрешающий допуск родственников в реанимацию

 Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов

Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов
Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американской демократии

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американской демократии

 Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
4:31   30 Мая 2019
Весь мир

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американской демократии

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американской демократии

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила администрацию американского президента Дональда Трампа в подрыве демократии и законов.

Во время выступления на выпускной церемонии Хантеровского колледжа в Нью-Йорке Клинтон заявила, что на улицах в США нет танков, однако можно не сомневаться, что сейчас наблюдается «нападение» на принцип верховенства права и фундаментальные основы демократии.

Проигравшая Трампу борьбу за президентское кресло в 2016 году Клинтон вновь обвинила его в том, что тот не препятствовал вменяемому РФ вмешательству в выборный процесс.

По ее словам, сейчас наблюдается полный отказ со стороны нынешней администрации осудить иностранную державу за попытку вмешательства. Клинтон заявила, что спецпрокурор Роберт Мюллер якобы подтвердил опасность подобного вмешательства в будущем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #клинтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...