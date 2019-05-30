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 Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
4:10   30 Мая 2019
Весь мир

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии.

По его словам, на встрече были министр связи и информации Хорхе Родригес, глава МИД Хорхе Арреаса и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Мадуро отметил, что пусть Венесуэлы - это диалог, уважение конституции, демократия, мир, развитие, а также решение проблем. По его словам, переговоры с оппозицией конструктивны.

По словам Мадуро, до назначения делегации переговоры шли тайно в течении двух-трех месяцев.

Массовые протесты начались в Венесуэле в январе, когда Мадуро был приведен к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи заявил, что Гуаидо незаконно провозгласил временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо американским ставленником.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #мадуро #гуаидо

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