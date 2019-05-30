Пучдемона не пустили в здание Европарламента

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон не смог получить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.

Согласно закону, депутаты ЕП от Испании обязаны получить акты об избрании депутатами в Мадриде, присягнув на верность конституции. Испанский ЦИК назначил проведение процедуры на 17 июня. Однако, если Пучдемон и его соратник Тони Комин пересекут границу страны, они будут задержаны.

На своей странице в Twitter он написал, что генсек ЕП дал инструкции, что он и Комин не могли предпринять каких-либо действий как евродепутаты. По его словам, на это нет законных оснований.

Также он отметил что ему и Комину не разрешили войти в здание, поскольку их имена в списках были помечены серым.

Пучдемон и Комин покинули Испанию сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. В Испании они объявлены в розыск.