Ассанж переведен в тюремную больницу

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили медотделение британской тюрьмы Белмарш. В связи с этим организация выразила обеспокоенность его состояние.

WikiLeaks отмечает ухудшение состояния здоровья Ассанжа после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека. Адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон заявил, что его состояние в минувшую пятницу было таким, что с ним было невозможно беседовать.

Организация подчеркивает, что за семь недель в Белмарше его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Отмечается, что решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут в четверг в магистратском суде округа Вестминстер.

Ранее власти США сообщили , что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретных сведений.