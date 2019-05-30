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Ассанж переведен в тюремную больницу

Ассанж переведен в тюремную больницу

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3:02   30 Мая 2019
Весь мир

Ассанж переведен в тюремную больницу

Ассанж переведен в тюремную больницу

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили медотделение британской тюрьмы Белмарш. В связи с этим организация выразила обеспокоенность его состояние.

WikiLeaks отмечает ухудшение состояния здоровья Ассанжа после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека. Адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон заявил, что его состояние в минувшую пятницу было таким, что с ним было невозможно беседовать.

Организация подчеркивает, что за семь недель в Белмарше его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Отмечается, что решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут в четверг в магистратском суде округа Вестминстер.

Ранее власти США сообщили , что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретных сведений.

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Автор: Олег Королев
#wikileaks #ассанж

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