Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В начале марта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков в начале марта внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты. Он дополняет перечень объектов внешнего госконтроля, попадающих в область действия органа. В них включены хозтоварищества и общества с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах.

Авторы инициативы отмечают, что реализация проекта позволит в полной мере оценивать эффективность использования такими организациями средств федерального бюджета. Ожидается, что реализация инициативы позволит создать единую систему контроля за эффективностью бюджетных средств.

Также предусмотрены полномочия Счетной палаты осуществлять внешний аудит юрлиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.