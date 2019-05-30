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2:06   30 Мая 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал призыв Зеленского есть шаурму

Пушков прокомментировал призыв Зеленского есть шаурму

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму.

По его словам, высказывание Зеленского похоже на концертное выступление, которое никак не повлияет на решение проблем в стране.

Пушков отметил, что сплясать и съесть шаруму веселее, чем разбираться с долгами Украины или ситуацией в Донбассе. Сенатор подчеркнул, что на этом президентство не выстроить.

Ранее Зеленский выложил на своей странице в Instagram фото с шаурмой, порекомендовав политикам с плотным рабочий графиком не пренебрегать этим блюдом. По его мнению, это помогает быть ближе к народу.

Телеведущий и популяризатор нетрадиционных методов оздоровления Геннадий Малахов в интервью «Политике сегодня» заявил, что вреда от популярного фастфуда не видит.

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Автор: Олег Королев
#пушков #шаурма #зеленский

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