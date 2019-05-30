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1:48   30 Мая 2019
Россия

Путин подписал закон, разрешающий допуск родственников в реанимацию

Путин подписал закон, разрешающий допуск родственников в реанимацию

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что родственники и иные члены семьи, а также другие законные представители пациента смогут посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных предприятий.

Согласно подписанному закону, Минздрав РФ утвердил общие требования к организации посещения родственниками и иными членами семьи пациента медицинской организации при оказании помощи в стационарных условиях.

Отмечается, что до принятия закона обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не была прописана.

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Автор: Олег Королев
#больница #допуск родственников в реанимацию

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