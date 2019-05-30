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Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов

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1:25   30 Мая 2019
Россия

Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов

Путин подписал закон о введении третьего этапа амнистии капиталов

Российский президент Владимир Путин подписал законы о продлении «амнистии капиталов». Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон устанавливает третий этап «амнистии капитала», который пройдет в период с 1 июня текущего года по 29 февраля 2020 года. Ранее он был внесен в Госдуму РФ правительством в целях реализации поручения Путина.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов осуществлялось в России двумя этапами: с 1 июля 2015 по 30 июня 2016, а также с 1 марта метнувшего года о 28 февраля 2019 года.

Физлица могли предоставить в ФНС специальную декларацию, содержащую сведения о контролируемых иностранных компаниях, находящихся за пределами РФ. Декларант освобождается от уголовной, административной и налоговой ответственности

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Автор: Олег Королев
#путин #амнистия капиталов

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