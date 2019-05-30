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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

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1:09   30 Мая 2019
Весь мир

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Проработавший менее двух месяцев израильский парламент (кнессет) проголосовал за самороспуск после того, как премьер страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабмин.

РИА «Новости» отмечают, что к окончанию 42 дней, отведенных на формирование программы правительства и распределения министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между возможными союзниками - антиклерикальной партии «Наш дом Израиль» русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана и движениями религиозных  общин.

Их поддержка требовалась Нетаньяху для того, чтобы достичь требуемого законом парламентского большинства. Проект о самороспуске был одобрен в первом чтении. В окончательном третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против выступили 45. Инициатором проекта стала партия «Ликуд».

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Автор: Олег Королев
#израиль #парламент #кнессет

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