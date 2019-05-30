Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Проработавший менее двух месяцев израильский парламент (кнессет) проголосовал за самороспуск после того, как премьер страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабмин.

РИА «Новости» отмечают, что к окончанию 42 дней, отведенных на формирование программы правительства и распределения министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между возможными союзниками - антиклерикальной партии «Наш дом Израиль» русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана и движениями религиозных общин.

Их поддержка требовалась Нетаньяху для того, чтобы достичь требуемого законом парламентского большинства. Проект о самороспуске был одобрен в первом чтении. В окончательном третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против выступили 45. Инициатором проекта стала партия «Ликуд».