Представитель МИД РФ заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана

Вашингтон предпринимает в отношении Тегерана жесточайший прессинг, не предлагая альтернативы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, наблюдаются попытки США шантажировать Иран. Дипломат отметил, что при этом какой-либо позитивной повестки дня и какой-либо альтернативы США не предлагают.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон только заявляет об «открытости к диалогу». По его словам, это не основа для реального обсуждения.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции против Ирана и откажется от политики притеснения Тегерана.

В минувшем году американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном, а после повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана обострились в марте. Обе стороны предупреждали о возможном военном столкновении, но при этом заявляли, что не хотят войны.