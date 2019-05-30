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 Представитель МИД РФ заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана

Представитель МИД РФ заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана
0:49   30 Мая 2019
Весь мир

Представитель МИД РФ заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана

Представитель МИД РФ заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана

Вашингтон предпринимает в отношении Тегерана жесточайший прессинг, не предлагая альтернативы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, наблюдаются попытки США шантажировать Иран. Дипломат отметил, что при этом какой-либо позитивной повестки дня и какой-либо альтернативы США не предлагают.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон только заявляет об «открытости к диалогу». По его словам, это не основа для реального обсуждения.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции против Ирана и откажется от политики притеснения Тегерана.

В минувшем году американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном, а после повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана обострились в марте. Обе стороны предупреждали о возможном военном столкновении, но при этом заявляли, что не хотят войны.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #рябков #мид рф

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