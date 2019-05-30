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0:25   30 Мая 2019
Весь мир

Болтон намерен встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Болтон намерен встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен встретиться с российским коллегой Николаем Патрушевым в Иерусалиме, сообщает пресс-служба Белого дома.

Встреча Болтона, советника по национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева состоится в июне.

Отмечается, что темой темой встречи является обсуждение вопросов безопасности в регионе.

Ранее Болтон заявил, что США проводят консультации с союзниками в Персидском заливе о том, какие следующие шаги необходимо предпринять в отношении Тегерана.

Накануне Болтон прибыл в ОАЭ, который считается главным региональным оппонентом Ирана. Он прибыл в регион в преддверии созыва саммита арабских стран в Мекке в Саудовской Аравии, где король Салман бен Абдель Азиз намерен обсудить развитие событий вокруг Ирана и атаки на саудовские объекты.

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Автор: Олег Королев
#патрушев #болтон #ииерусалим

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