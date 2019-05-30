Начальником Службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил на пост начальника своей службы безопасности Максима Донца. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт главы государства.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления — начальником Службы безопасности президента Украины», — сказано в документе.

Указ был опубликован на сайте президента в среду, 29 мая.

Агентство, ссылаясь на информацию телеканала «112» Украина, сообщает, что Донец работал охранником у Игоря Коломойского.

После того, как Зеленский объявил о своем намерении участвовать в выборах, его по всюду сопровождал Донец.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил начальника управления Госохраны Валерия Гелетея. Также президент Украины назначилЗеле внештатным советником исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко.