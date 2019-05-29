Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на выборах президента. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.

По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, их ответ был «мы не выбираем людей».

«Мы поддерживаем принципы и политику», — добавил он.

Как заявил Уолкер, США были готовы к любому избранному президенту Украины. Вашингтон поддерживает укрепление демократии, проведение реформ на Украине, борьбу с коррупцией и евроинтеграцию.

Волкер также написал в Twitter после второго тура украинских президентских выборов, что Трамп поздравил Зеленского по телефону с победой.

Трамп назвал выборы важным моментом в украинской истории. Также он напомнил о приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Американский лидер сообщил, что готов сотрудничать с Зеленским и украинскими гражданами по вопросам реформ.