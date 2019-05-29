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23:18   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Порошенко просил у США помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на выборах президента. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.

По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, их ответ был «мы не выбираем людей». 

«Мы поддерживаем принципы и политику», — добавил он. 

Как заявил Уолкер, США были готовы к любому избранному президенту Украины. Вашингтон поддерживает укрепление демократии, проведение реформ на Украине, борьбу с коррупцией и евроинтеграцию. 

Волкер также написал в Twitter после второго тура украинских президентских выборов, что Трамп поздравил Зеленского по телефону с победой. 

Трамп назвал выборы важным моментом в украинской истории. Также он напомнил о приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Американский лидер сообщил, что готов сотрудничать с Зеленским и украинскими гражданами по вопросам реформ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #порошенко #украина #политика #весь мир

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