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США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

22:43   29 Мая 2019
Весь мир

Госдеп грозит Турции законом о противниках США из-за покупки С-400

Госдеп грозит Турции законом о противниках США из-за покупки С-400

Турции грозят санкции США, если она не завершит поставки российских С-400. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, позиция Америки остается прежней. Турция столкнется с негативными последствиями, если закончит поставку С-400. 

«Это включает приостановку закупок и участие (турецкой) промышленности в программе F-35, а также возможность применения закона о санкциях CAATSA», — заявила она.

Закон CAATSA (Закон о противодействии противникам США) принят два года назад и предусматривает антиросийские санкции, а также санкции против КНДР, Ирана и третьих стран, сотрудничающих с США в военно-технической сфере. 

Ранее Турция заявляла, что не станет отказываться от С-400, и что первая партия ЗРК поступит уже в июле. По мнению США, С-400 несовместимы с натовскими стандартами. Америка неоднократно грозилась отменить продажу новейших самолетов F-35 для Турции. При этом в Анкаре не раз заявляли, что С-400 не представляет никакой угрозы для США.

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Автор: Софья Белоцерковская
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