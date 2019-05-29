Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подписчики Навального не поняли, как его элитный отдых в Италии помогает бороться с коррупцией в России

Подписчики Навального не поняли, как его элитный отдых в Италии помогает бороться с коррупцией в России

 Украинцы обиделись на слова Прилепина о хохлах

Украинцы обиделись на слова Прилепина о хохлах

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

Embraer до конца года представит первый электросамолет

Embraer до конца года представит первый электросамолет
Подписчики Навального не поняли, как его элитный отдых в Италии помогает бороться с коррупцией в России

Подписчики Навального не поняли, как его элитный отдых в Италии помогает бороться с коррупцией в России

 Украинцы обиделись на слова Прилепина о хохлах

Украинцы обиделись на слова Прилепина о хохлах

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

Embraer до конца года представит первый электросамолет

Embraer до конца года представит первый электросамолет
22:14   29 Мая 2019
Весь мир

США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

США пригрозили Германии, Франции и Великобритании новыми санкциями, если «Евротройка» запустит механизм INSTEX. Об этом 29 мая сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо замглавы американского Минфина Сигала Манделкера. 

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявляли, что планируют создать совместный механизм расчетов с Ираном, который будет называться INSTEX. Он призван сохранить торговлю между странами и обойти американские санкции. 

СМИ напоминает, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов ранее заявлял, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы помещать «Евротройке» в расчетах с Ираном. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #сша #франция #германия #иран #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...