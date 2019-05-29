США пригрозили санкциями Европе за сотрудничество с Ираном

США пригрозили Германии, Франции и Великобритании новыми санкциями, если «Евротройка» запустит механизм INSTEX. Об этом 29 мая сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо замглавы американского Минфина Сигала Манделкера.

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявляли, что планируют создать совместный механизм расчетов с Ираном, который будет называться INSTEX. Он призван сохранить торговлю между странами и обойти американские санкции.

СМИ напоминает, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов ранее заявлял, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы помещать «Евротройке» в расчетах с Ираном.