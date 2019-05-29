Embraer до конца года представит первый электросамолет
Первый самолет с электрическим двигателем представит бразильский авиапроизводитель Embraer. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на портал UOL.
Самолет модели ipanema оснастят силовой установкой сельскохозяйственного самолета. Двигатель был разработан совместно с компанией Weg. По словам представителей Embraer, о серийном производстве электросамолета думать пока рано. Создатели воздушного судна преследуют научный интерес.
Компания не исключает, что в будущем коммерческая авиация перейдет на электромоторы. Пока же препятствием на пути таких проектов является недостаточная емкость источников питания.
«Мы полагаем, что электрификация способна значительно изменить ассортимент нашей продукции», — сказал вице-президент компании по вопросам технологического развития Даниэль Мокзыдловер.
Напомним, одна из «дочек» Embraer работает вместе с Uber над созданием авиатакси.