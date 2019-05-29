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Embraer до конца года представит первый электросамолет

Embraer до конца года представит первый электросамолет
21:51   29 Мая 2019
Весь мир

Embraer до конца года представит первый электросамолет

Embraer до конца года представит первый электросамолет

Первый самолет с электрическим двигателем представит бразильский авиапроизводитель Embraer. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на портал UOL. 

Самолет модели ipanema оснастят силовой установкой сельскохозяйственного самолета. Двигатель был разработан совместно с компанией Weg. По словам представителей Embraer, о серийном производстве электросамолета думать пока рано. Создатели воздушного судна преследуют научный интерес. 

Компания не исключает, что в будущем коммерческая авиация перейдет на электромоторы. Пока же препятствием на пути таких проектов является недостаточная емкость источников питания.

«Мы полагаем, что электрификация способна значительно изменить ассортимент нашей продукции», — сказал вице-президент компании по вопросам технологического развития Даниэль Мокзыдловер.

Напомним, одна из «дочек» Embraer работает вместе с Uber над созданием авиатакси. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#электросамолет #embraer

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