Embraer до конца года представит первый электросамолет

Первый самолет с электрическим двигателем представит бразильский авиапроизводитель Embraer. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на портал UOL.

Самолет модели ipanema оснастят силовой установкой сельскохозяйственного самолета. Двигатель был разработан совместно с компанией Weg. По словам представителей Embraer, о серийном производстве электросамолета думать пока рано. Создатели воздушного судна преследуют научный интерес.

Компания не исключает, что в будущем коммерческая авиация перейдет на электромоторы. Пока же препятствием на пути таких проектов является недостаточная емкость источников питания.

«Мы полагаем, что электрификация способна значительно изменить ассортимент нашей продукции», — сказал вице-президент компании по вопросам технологического развития Даниэль Мокзыдловер.

Напомним, одна из «дочек» Embraer работает вместе с Uber над созданием авиатакси.