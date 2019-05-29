Украинцы обиделись на слова Прилепина о хохлах

Захар Прилепин назвал всех жителей Донбасса хохлами. Такое заявление он сделал на встрече с читателями МХАТ, сообщает 29 мая «Царьград».

По словам Прилепина, украинцы сильно отличаются от россиян.

«Даже Александр Владимирович Захарченко — но он был большой, как парус, как песня. А в целом они, конечно, хохлы! Даже донецкие…», — заявил он.

На слова писателя отреагировали по-разному. Жители Донбасса точно затаили обиду, не говоря даже о Киеве и Львове. Однако Прилепин не отказался от своих слов. Он снова подтвердил, что считает хохлами всех украинцев без исключения.

«Это украинцы взялись за эту тему. Они сейчас перепостили её по ста украинским телеканалам, телесайтам и информсайтам,» — сообщил он.

Он подчеркнул, что русские и украинцы абсолютно разные. Прилепин назвал их «особыми хохлами».

«Они хотят быть в России, конечно же, хотят. Но они всё равно хохлы. Да, хохлы, они просто хохлы — и всё. Хохлы», — сказал он.

Прилепин не считает, что такая характеристика может быть обидной. По его мнению, она говорит о личном восхищении писателя. Он назвал их прекрасными, прелестными, удивительными и яркими людьми, но хохлами.