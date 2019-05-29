Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

 Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей
Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

 Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана
РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

 Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей
Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

 Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана
21:01   29 Мая 2019
Весь мир

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Отношения России с братской Белоруссией представляют из себя отношения стратегических партнеров.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия24» в среду вечером высказал новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы можем спорить о чем-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе, обязаны видеть и слышать интересы партнера, помогать, где можно, при этом рассчитывая на такое же отношение к системе защиты национальных интересов нашей страны», - подчеркнул диплома.

Также он добавил, что внешнеполитические ведомства России и Белоруссии на многие годы сотрудничества накопили «позитивный опыт работы».

Напомним: ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о выполнении всех необходимых формальностей, связанных с назначением нового посла России в Минске.

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #белоруссия #мезенцев #новыйпосол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...