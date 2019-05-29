Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Отношения России с братской Белоруссией представляют из себя отношения стратегических партнеров.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия24» в среду вечером высказал новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы можем спорить о чем-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе, обязаны видеть и слышать интересы партнера, помогать, где можно, при этом рассчитывая на такое же отношение к системе защиты национальных интересов нашей страны», - подчеркнул диплома.

Также он добавил, что внешнеполитические ведомства России и Белоруссии на многие годы сотрудничества накопили «позитивный опыт работы».

Напомним: ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о выполнении всех необходимых формальностей, связанных с назначением нового посла России в Минске.