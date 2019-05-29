Подписчики Навального не поняли, как его элитный отдых в Италии помогает бороться с коррупцией в России

Российский блогер Алексей Навальный, который призывает свою аудиторию к скромности и умеренности во всем, как недавно выяснилось, предпочитает платить огромные деньги за отдых на фешенебельных курортах. К примеру, в середине мая активист посетил итальянский город Сорренто, где арендовал роскошную виллу 30 тысяч евро, успев прославиться среди местного населения как «богатый и щедрый русский».

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, отдыхает Навальный с семьей вовсе не на скромную зарплату. Поездки за рубеж совпадают со снятием блогером средств с биткоин-счета, на который поступают финансы от его «жертвователей». Из полученных 160 биткоинов 100 он потратил исключительно на отдых, а это почти 50 миллионов рублей.

В ходе расследования журналисты узнали, что в период своего итальянского отпуска Навальный снял сперва 10 мая два биткоина, а спустя неделю еще три, что составляет почти три миллиона рублей. Перед отпуском, 7 мая, со счета ушло еще 1,2 миллиона рублей.

Подобные операции на счетах ФБК проводились и во время других заграничных поездок блогера. Во время новогодних праздников с биткоин-кошелька была снята сумма, равная 4,3 миллионам рублей, когда активист с семьей отправился на отдых в Таиланд. Кроме того, за день до поездки блогера в Египет со счета исчезло 1,3 миллиона рублей.

Вскрывшийся факт вызвал возмущение у сторонников Навального, на деньги которых он с семьей и отдыхает за рубежом. Подписчики блогера считают, что он обманывает их, обещая бороться с коррупцией. Ведь все полученные деньги он тратит на дорогие вещи, элитное жилье в Москве и итальянские каникулы.

Больше всего недовольны новостями о дорогом заграничном отпуске Навального оказались те, кто не просто интересовался его деятельностью, но и, поддавшись на призывы, переводил свои деньги ФБК. Однако блогер в очередной раз пошел на мошенничество, уверяя, что эти деньги пойдут на борьбу с коррупцией.

Отпуск в Сорренто стал последней каплей и теперь сторонники «борца с коррупцией» теряют терпение. С каждым разом его путешествия обходятся все дороже, речь идет уже о миллионах рублей, которые он легко спускает всего за неделю. Такие экстравагантные расходы уже не объяснить ни юридической практикой, ни работой в ЕСПЧ.

Однако Навальный не только не любит разглашать, на что он тратит деньги, но и откуда их получает. В минувшую пятницу, 24 мая, телеканал НТВ представил зрителям вторую часть своего расследования деятельности активиста под названием «Господин Навральный». Особое внимание было уделено финансовым схемам, через которые на круглые суммы пополняются многочисленные электронные счета блогера.

Журналистам удалось выяснить, что сотни миллионов рублей на счетах ФБК появились отнюдь не благодаря пожертвованиям обычных граждан. Оказалось, что большую часть он получил от олигархов и даже западных спецслужб, которые заказывают блогеру фейковые расследования на заранее оговоренные темы и в отношении заранее выбранных лиц. В финансовые схемы, как выяснилось, втянуты Дмитрий и Борис Зимины, Евгений Чичваркин, фонды Сороса и Макартуров, беглый олигарх Михаил Ходорковский многие другие влиятельные и весьма не бедные люди.

Однако их траты Навального не смущают. Это говорит лишь о том, что блогер исправно выполняет свои задачи, устраивая фейковые атаки против неугодных заказчикам россиян. Так что обманул Навальный не только подписчиков, которые при этом являются основными потребителями его «расследований».