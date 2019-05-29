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РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

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20:41   29 Мая 2019
Россия

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ согласовывает с ООН свои действия касательно ситуации с задержанием российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, Россия координирует с ООН свои усилия. 

«Ожидаем того, что будут предприняты самые энергичные действия по всем линиям, в том числе по линии ООН», — добавил он. 

Напомним, спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово начали акцию под предлогом борьбы с оргпреступностью. Два десятка бронированных автомобилей вторглись на север Косово и Метохии. По словам очевидцев, во время акции спецназ чрезмерно применял силу. Произошло столкновение между местными сербами и полицией, случилась стрельба. 

Ранее стало известно, что косовский спецназ потерял секретные документы с личными данными людей, которых они должны были задержать. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оон #косово

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