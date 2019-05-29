РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ согласовывает с ООН свои действия касательно ситуации с задержанием российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, Россия координирует с ООН свои усилия.

«Ожидаем того, что будут предприняты самые энергичные действия по всем линиям, в том числе по линии ООН», — добавил он.

Напомним, спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово начали акцию под предлогом борьбы с оргпреступностью. Два десятка бронированных автомобилей вторглись на север Косово и Метохии. По словам очевидцев, во время акции спецназ чрезмерно применял силу. Произошло столкновение между местными сербами и полицией, случилась стрельба.

Ранее стало известно, что косовский спецназ потерял секретные документы с личными данными людей, которых они должны были задержать.