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Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

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20:34   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Госохраны Валерия Гелетея. Указом главы государства главой ведомства назначили Алексея Оцерклевича. Соответствующее сообщение появилось в среду, 29 мая, на официальном сайте лидера Украины. Гелетей ранее сообщил, что сам рапортовал об отставке.

«Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины», — сказано в тексте президентского указа.

Помимо этого, глава украинского государства еще двумя указами освободил от должности первого заместителя начальника управления Госохраны Владимира Дахновского, назначив на этот пост Вячеслава Штучного. Пресс-служба Зеленского заметила, рекомендации по кандидатуре Оцерклевича глава государства получил от офицеров Вооруженных сил Украины, ветеранов, волонтеров и журналистов.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #госохрана #зеленский

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