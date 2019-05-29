Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Госохраны Валерия Гелетея. Указом главы государства главой ведомства назначили Алексея Оцерклевича. Соответствующее сообщение появилось в среду, 29 мая, на официальном сайте лидера Украины. Гелетей ранее сообщил, что сам рапортовал об отставке.

«Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины», — сказано в тексте президентского указа.

Помимо этого, глава украинского государства еще двумя указами освободил от должности первого заместителя начальника управления Госохраны Владимира Дахновского, назначив на этот пост Вячеслава Штучного. Пресс-служба Зеленского заметила, рекомендации по кандидатуре Оцерклевича глава государства получил от офицеров Вооруженных сил Украины, ветеранов, волонтеров и журналистов.