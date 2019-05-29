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20:22   29 Мая 2019
Россия

Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело после того, как мать оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов. Об этом сообщает в среду, 29 мая, СУСК по Подмосковью.

Ранее стало известно, что женщина оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области. Во время заселения женщина не смогла предоставить администратору паспорт. Пообещав вернуться с документами, она вышла из хостела и больше не пришла. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», — сказано в сообщении регионального СУСК.

Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что дети в настоящее время находятся в больнице с насморком и кашлем. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #уголовное дело #подмосковье

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