Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду вечером прибыл в столицу Узбекистана Ташкент на встречу с руководством республики, которая запланирована на четверг 30 мая.

Как сообщает агентство ТАСС, Медведева в аэропорту встретили мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и глава правительства Узбекистана Абдула Арипов.

Как отмечается, в четверг во время встречи российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым планируется обсудить реализацию совместных проектов и торгово-экономические вопросы, а также подписать ряд документов о сотрудничестве.

Ранее в пресс-службе российского правительства сообщили о двухдневном визите Дмитрия Уедведева в Узбекистан, отметив, что он будет посвящен обсуждению двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной деятельности, а также воплощению целого ряда крупных совместных проектов.