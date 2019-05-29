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 Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана
РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

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 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

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 Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана
20:49   29 Мая 2019
Весь мир

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду вечером прибыл в столицу Узбекистана Ташкент на встречу с руководством республики, которая запланирована на четверг 30 мая.

Как сообщает агентство ТАСС, Медведева в аэропорту встретили мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и глава правительства Узбекистана Абдула Арипов.

Как отмечается, в четверг во время встречи российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым планируется обсудить реализацию совместных проектов и торгово-экономические вопросы, а также подписать ряд документов о сотрудничестве.

Ранее в пресс-службе российского правительства сообщили о двухдневном визите Дмитрия Уедведева в Узбекистан, отметив, что он будет посвящен обсуждению двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной деятельности, а также воплощению целого ряда крупных совместных проектов.

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Автор: Александр Люблинский
#медведев #визит #узбекистан #ташкент

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