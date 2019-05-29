Мюллер расформировал отдел и уволился после требований «Конкорда»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, прославившийся безуспешными поисками «вмешательства в выборы» и «сговора», подал в отставку после требования адвоката российской компании «Конкорд» Эрика Дюбелье привлечь его к уголовной ответственности. Об отставке и закрытии отдела Мюллер заявил на брифинге. Заявление по собственному желанию он читал с бумаги, на вопросы журналистов отвечать отказался.

«Никаких вопросов», - завершил он монолог.

За четыре дня до брифинга, 24 мая, суд в Вашингтоне обязал Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра предоставить подробные объяснения по обвинению компании «Конкорд» во «вмешательстве» в выборы в США. Распоряжение подписала судья Дэбни Фридрих.

В документе говорится, что Мюллер и Барр до 7 июля должны ответить на вопросы защиты. Им нужно подкрепить фактами слова о том, что противоправные действия, вменяемые петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, совершались от имени «Конкорда». Кроме того, прокурорам нужно объяснить, почему компания обязана была регистрироваться в США как иноагент, какие именно законы страны нарушил «Конкорд» и назвать предполагаемых сообщников организации.

Адвокат компании Эрик Дюбелье в апреле этого года потребовал привлечь Мюллера и Барра к уголовной ответственности. Юрист уверен, что прокуроры нарушили положения УК округа Колумбия, опубликовав информацию о расследовании, из-за чего судьи не могут быть беспристрастными.

Результаты расследования Мюллер опубликовал также в апреле. В докладе на 448 страниц не содержится ни одного факта, который бы доказал сговор президента США Дональда Трампа с Кремлем. За два года, пока шло дело, спецпрокурор потратил 35 миллионов долларов граждан Соединенных Штатов.

После обвинений Дюбелье в отставку решил уйти заместитель Барра Род Розенстайн, который в 2017 году рекомендовал Мюллера на пост специального прокурора.