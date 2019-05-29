Омбудсмен Подмосковья сообщила о состоянии брошенных в хостеле детей

Годовалые дети, которых накануне, 28 мая, оставили в люберецком хостеле, сейчас находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь, так как у детей наблюдается насморк и кашель. Об этом сообщает «360» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

По словам омбудсмена, годовалых мальчика и девочку в хостеле оставила женщина, просившая персонал предоставить ей для ночлега кровать. Выяснилось, что у нее нет нужных документов, тогда женщина пообещала их принести и ушла безвозвратно. Через несколько часов сотрудники хостела вызвали полицию.

«Мы обращаемся ко всем, кто стал свидетелем или знает в лицо малышей, кто знает их маму, выйти на связь с полицией и сообщить об этом», — заявила Мишонова.

Рано утром омбудсмен планирует отправиться в больницу, чтобы навестить детей.