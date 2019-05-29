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20:14   29 Мая 2019
Россия

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за самострой

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за самострой

Поправки в КоАП о пресечении самовольного строительства внесены в Госдуму. Об этом 29 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт правительства РФ. 

На сайте сказано, что законопроект предлагает наказывать не только за строительство и изменение объектов капитального строительства без разрешения, но и за реконструкцию и строительство, которые приводят к нарушению установленных параметров. Соответствующие поправки актуальны для части 1 статьи 9,5 КоАП. 

Из законопроекта должны быть исключены положения о наказании за неисполнение в срок решения, вынесенного судом или органом местного самоуправления, о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиям.

Правительство рассмотрело и одобрило поправки Минстроя на заседании 23 мая.

Ранее сообщалось, что Минстрой программу обновления ветхих коммунальных сетей в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #законопроект #самострой

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