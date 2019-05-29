Власти Монголии пригласили Путина отпраздновать 80-летие победы над Японией

Торжества по случаю 80-летнего юбилея победы советско-монгольских войск над японской армией на реке Халкин-Гол пройдут в Монголии 3-4 сентября текущего года.

О предстоящем праздновании очередной годовщины победы на Халхин-Голе в среду сообщает РИА новости, приводя сообщение пресс-службы российского вице-премьера Алексея Гордеева, который ранее провел встречу с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

«Знаменательным событием для развития двусторонних (российско-монгольских) отношений станет празднование в 2019 году 80-летнего юбилея совместной победы на реке Халхин-Гол, благодаря которой советско-монгольские войска отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что монгольские власти направили президенту РФ Владимиру Путину приглашение принять участие в торжественных мероприятиях.