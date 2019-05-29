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 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
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19:39   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области Украины Михаила Саакашвили в среду, 29 мая, встретили в аэропорту Борисполь в Киеве караваем и украинским гимном. Женщины в национальных костюмах, завидев политика, принялись выкрикивать: «Миша!»

В украинскую столицу политик прилетел из Варшавы, куда его депортировали в прошлом году после организации массовых протестов с требованием отставки экс-президента Петра Порошенко. Тогда же Саакашвили лишили гражданства Украины.

Накануне новый глава украинского государства Владимир Зеленский распорядился вернуть гражданство бывшему президенту Грузии. Соответствующий указ был опубликован на сайте лидера Украины.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #саакашвили #политика

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