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19:41   29 Мая 2019
Россия

ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина

ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сообщил в среду, что рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос за последние пять месяцев на четыре пункта. Об этом в среду сообщает Rambler News Service.

В частности, отмечается, что в январе 2019 года деятельность российского президента одобряли 62% респондентов, а к концу мая этот показатель увеличился дот 66%. Соответствующим образом уменьшилось число тех, кто не одобряет деятельность главы государства – в январе таких было 29% опрошенных, а к маю их стало 25%.

«То есть мы наблюдаем рост», - отметил Федоров.

При этом информагентство сообщает, что 24 мая ВЦИОМ обнародовал рейтинги доверия россиян отечественным политикам. Во главе списка с 31,7% голосов находился президент РФ Владимир Путин, за ним шел глава Минобороны Сергей Шойгу, набравший 14,8%, а на третьем месте министр обороны Сергей Лавров, о доверии которому заявили 13% участников опроса.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #рейтинг #рост #вциом

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