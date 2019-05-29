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19:45   29 Мая 2019
Россия

Напавший на редакцию газеты «Родина» психбольной арестован

Напавший на редакцию газеты «Родина» психбольной арестован

Мужчина, напавший на журналистов газеты «Родина» в Ставрополе, арестован. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости. 

«Подозреваемый заключен под стражу», — сказано в сообщении следственного управления СК по Ставропольскому краю.

В понедельник человек с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». Четверо журналистов пострадали, главный редактор издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший оказался психически больным человеком, состоявшим на учете. Он написал статью о Сталине, которую газета отказалась публиковать. Также известно, что мужчина уже был судим ранее за разбой. 

28 мая СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство на двух и более лиц. 

По словам главреда, ему чудом удалось спасти свою жизнь — он вовремя отмахнулся от удара. 

Газета «Родина» выходит с апреля 1994 года. Она издается Ставропольским крайкомом КПРФ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #нападение #общество #газета родина

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