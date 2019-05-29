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 Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Скончался актер из фильма «Крестный отец»
19:29   29 Мая 2019
Весь мир

Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Американский актер Кармине Кариди, который прославился благодаря ролям в знаменитой гангстерской киносаге «Крестный отец», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в среду, 29 мая, портал TMZ.

Артист скончался в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, куда его ранее привезли в состоянии комы. Причина смерти не уточняется.

Кариди сыграл в разных частях «Крестного отца» разных персонажей. В «Крестном отце 2» ему досталась роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в третьей части он выступил в образе Альберта Вольпе, который был боссом преступной группировки в Чикаго.

В 2004 году Кариди решили исключить из американской киноакадемии, уличившей знаменитость в передаче просмотровых копий десятков фильмов другим людям.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #актер #крестный отец

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