Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Американский актер Кармине Кариди, который прославился благодаря ролям в знаменитой гангстерской киносаге «Крестный отец», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в среду, 29 мая, портал TMZ.

Артист скончался в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, куда его ранее привезли в состоянии комы. Причина смерти не уточняется.

Кариди сыграл в разных частях «Крестного отца» разных персонажей. В «Крестном отце 2» ему досталась роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в третьей части он выступил в образе Альберта Вольпе, который был боссом преступной группировки в Чикаго.

В 2004 году Кариди решили исключить из американской киноакадемии, уличившей знаменитость в передаче просмотровых копий десятков фильмов другим людям.