Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Сотрудники афганской национальной полиции в среду, 29 мая, задержали 23 сотрудника министерства внутренних дел по делу коррупции, заявил в среду, 29 мая, представитель ведомства. По его словам, 23 сотрудника департаментов финансов и логистики МВД Афганистана задержали наряду с Хаджи Раса, сотрудником частной компании, из-за хищения 600 миллионов афгани (более 481 миллиона рублей) из средств на питание полиции.

Афганская полиция издала постановления о запрете на выезд за рубеж для заместителя министра МВД по делам снабжения и глав логистического и финансового департаментов. Дела задержанных передадут судебным властям после завершения расследования. По информации телеканал Tolo News, поставщик снабжал национальную полицию в провинции пятью тоннами мяса, однако по документам полиция получала десять тонн.