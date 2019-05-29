Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

 Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде

Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде
Украина прекратила выпускать БТР-4

Украина прекратила выпускать БТР-4

 Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев
Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

 Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Скончался актер из фильма «Крестный отец»
Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

 Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде

Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде
Украина прекратила выпускать БТР-4

Украина прекратила выпускать БТР-4

 Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев
Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

 Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Скончался актер из фильма «Крестный отец»
19:29   29 Мая 2019
Весь мир

Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Сотрудники афганской национальной полиции в среду, 29 мая, задержали 23 сотрудника министерства внутренних дел по делу коррупции, заявил в среду, 29 мая, представитель ведомства. По его словам, 23 сотрудника департаментов финансов и логистики МВД Афганистана задержали наряду с Хаджи Раса, сотрудником частной компании, из-за хищения 600 миллионов афгани (более 481 миллиона рублей) из средств на питание полиции.

Афганская полиция издала постановления о запрете на выезд за рубеж для заместителя министра МВД по делам снабжения и глав логистического и финансового департаментов. Дела задержанных передадут судебным властям после завершения расследования. По информации телеканал Tolo News, поставщик снабжал национальную полицию в провинции пятью тоннами мяса, однако по документам полиция получала десять тонн. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#коррупция #афганистан #мвд #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...