Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по вопросу С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого вновь предложил создать совместную рабочую группу по российским системам С-400.

Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«В ходе переговоров президент Эрдоган вновь сделал Трампу предложение по созданию совместной рабочей группы по С-400. Лидеры также договорились провести встречу на полях саммита G20 в Японии», - написал он.

При этом Алтун сообщил, что Эрдоган выразил удивление по поводу решения американских властей в два раза снизить пошлины на сталь турецкого производства. По мнению турецкого лидера, это позволит довести товарооборот между США и Турцией до 75 миллиардов долларов. Также в ходе беседы Трамп и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии.