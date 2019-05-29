Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

 Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей
Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

 Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана
РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

 Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Уголовное дело завели из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей
Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту
Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

Новый посол РФ в Белоруссии заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга

 Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ташкент на встречу с руководством Узбекистана
20:19   29 Мая 2019
Весь мир

Вице-спикер Госдумы считает, что спецпрокурор Мюллер запоздал с отставкой

Вице-спикер Госдумы считает, что спецпрокурор Мюллер запоздал с отставкой

Член депутатской группы по связям с парламентом США, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев полагает, что отношения Москвы и Вашингтона  улучшатся после 2020 года. Правда, если кресло в Овальном кабинете займет демократ.

«Пока у власти [президент] Дональд Трамп, его противники будут искать поводы для нападок. Его обвинят в "сговоре" или "работе" на Россию. Если же руководить страной станет демократ, то считайте, что больше подобных ситуаций [со "вмешательством"] не будет», — рассказал Лебедев «Политике сегодня».

В сговоре с Россией Трампа стали обвинять в 2017 году. Расследование, которое глава США окрестил «охотой на ведьм», возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Потратив два года и 35 миллионов долларов Мюллер опубликовал доклад на 448 страниц. В тексте не приводится ни одного факта «вмешательства» России в американский избирательный процесс.

Лебедев уверен, что закончить эту историю можно было еще в апреле, когда Минюст США опубликовал результаты расследования.

«Точку можно было ставить сразу после публикации», — уверен депутат.

Сын Жириновского уверен, что Мюллер запоздал с уходом в отставку

Тем не менее, Мюллер об уходе из министерства юстиции заявил только в среду, 29 мая. Спецпрокурор также заявил, что закрывает отдел. В отставке он займется личной жизнью. Выступление транслировал телеканал CNN.

Мюллера, как и его начальника, генпрокурора Уильяма Барра, призвали привлечь к уголовной ответственности. Обвинения выдвинул адвокат компании «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгений Пригожина. После этого в отставку подал заместитель Барра Род Розенстайн. Именно он два года назад рекомендовал Мюллера на пост спецпрокурора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Петр Сидоров
#сша #вмешательство #мюллер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...