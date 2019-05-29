Вице-спикер Госдумы считает, что спецпрокурор Мюллер запоздал с отставкой

Член депутатской группы по связям с парламентом США, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев полагает, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после 2020 года. Правда, если кресло в Овальном кабинете займет демократ.

«Пока у власти [президент] Дональд Трамп, его противники будут искать поводы для нападок. Его обвинят в "сговоре" или "работе" на Россию. Если же руководить страной станет демократ, то считайте, что больше подобных ситуаций [со "вмешательством"] не будет», — рассказал Лебедев «Политике сегодня».

В сговоре с Россией Трампа стали обвинять в 2017 году. Расследование, которое глава США окрестил «охотой на ведьм», возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Потратив два года и 35 миллионов долларов Мюллер опубликовал доклад на 448 страниц. В тексте не приводится ни одного факта «вмешательства» России в американский избирательный процесс.

Лебедев уверен, что закончить эту историю можно было еще в апреле, когда Минюст США опубликовал результаты расследования.

«Точку можно было ставить сразу после публикации», — уверен депутат.

Тем не менее, Мюллер об уходе из министерства юстиции заявил только в среду, 29 мая. Спецпрокурор также заявил, что закрывает отдел. В отставке он займется личной жизнью. Выступление транслировал телеканал CNN.

Special counsel Robert Mueller announced the official completion his investigation and the formal closing of the special counsel's office. "I am resigning from the Department of Justice to return to private life," he said. https://t.co/gJ03nLHifk pic.twitter.com/r3dpZMbI7Z — POLITICO (@politico) May 29, 2019

Мюллера, как и его начальника, генпрокурора Уильяма Барра, призвали привлечь к уголовной ответственности. Обвинения выдвинул адвокат компании «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгений Пригожина. После этого в отставку подал заместитель Барра Род Розенстайн. Именно он два года назад рекомендовал Мюллера на пост спецпрокурора.