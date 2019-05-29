Большинство немцев сомневаются в способностях преемницы Меркель

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не подходит на пост канцлера Германии, считает большинство немцев. Об этом свидетельствует исследование медиагруппы RTL и телеканала n-tv, сообщает РИА Новости.

По мнению 70% опрошенных, Крамп-Карренбауэр не сможет работать на посту канцлера. Они считают ее неспособной. Даже те, кто поддерживают альянс ХДС/ХСС, согласны с этим мнением (52%). И лишь 19% опрошенных считают иначе.

Кроме того, 70% опрошенных выступают против досрочного ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Видеть Крам-Карренбаур вместо Меркель на высшей должности хотят только 13% опрошенных.

В исследовании участвовали 1500 человек, оно прошло с 27 по 28 мая.

СМИ напоминает, в декабре 2018 года Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС. Согласно опросу телеканала ARD от 2 мая рейтинг популярности политика опустился до 36%. У Меркель, ранее возглавлявшей правительство Германии, рейтинг выше на 20%.

Ранее стало известно, что 70 звезд Youtube призвали немцев не голосовать ни за одну из партий. Преемница Меркель назвала это пропагандой и сообщила, что будет с этим разбираться, за что была осуждена пользователями соцсетей.