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19:21   29 Мая 2019
Весь мир

Большинство немцев сомневаются в способностях преемницы Меркель

Большинство немцев сомневаются в способностях преемницы Меркель

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не подходит на пост канцлера Германии, считает большинство немцев. Об этом свидетельствует исследование медиагруппы RTL и телеканала n-tv, сообщает РИА Новости. 

По мнению 70% опрошенных, Крамп-Карренбауэр не сможет работать на посту канцлера. Они считают ее неспособной. Даже те, кто поддерживают альянс ХДС/ХСС, согласны с этим мнением (52%). И лишь 19% опрошенных считают иначе. 

Кроме того, 70% опрошенных выступают против досрочного ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Видеть Крам-Карренбаур вместо Меркель на высшей должности хотят только 13% опрошенных. 

В исследовании участвовали 1500 человек, оно прошло с 27 по 28 мая. 

Большинство немцев сомневаются в способностях преемницы Меркель

СМИ напоминает, в декабре 2018 года Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС. Согласно опросу телеканала ARD от 2 мая рейтинг популярности политика опустился до 36%. У Меркель, ранее возглавлявшей правительство Германии, рейтинг выше на 20%. 

Ранее стало известно, что 70 звезд Youtube призвали немцев не голосовать ни за одну из партий. Преемница Меркель назвала это пропагандой и сообщила, что будет с этим разбираться, за что была осуждена пользователями соцсетей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#меркель #фрг #политика #весь мир #крамп-карренбауэр

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