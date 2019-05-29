Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

Буэнос-Айрес заинтересовало создание логистического центра в Петербурге для поставок продукции в РФ и другие страны, говорится в итоговом протоколе межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В понедельник и вторник, 27 и 28 мая, в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии РФ и Аргентины​​​, в ходе которых обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, энергетике, образовании, промышленности, железнодорожном транспорте и фармацевтике.

Согласно итоговому протоколу, Буэнос-Айрес заинтересовало создание логистического центра (хаба) в петербургском порту для хранения и экспорта товаров не только в РФ, но и соседние страны в рамках аргентинской программы Hubs Logisticos, которая сокращает сроки доставки грузов и снижает затраты при доставке, а также улучшает ведение бизнеса за границей за счет наличия специального представителя в стране.