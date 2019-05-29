Трамп заявил, что отчет Мюллера ничего не меняет

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в выборы в Америке, который не выявил никаких доказательств, ничего не меняет. Об этом он сообщил в Twitter.

«Из отчета Мюллера ничего не меняется. Доказательств недостаточно, и поэтому в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо.», — написал он на своей странице.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019

Ранее в среду, 29 мая, сообщалось, что спецпрокурор Мюллер уходит из Министерства юстиции США после провала расследования. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс потребовал провести проверку необходимости расследования специального прокурора.

Генпрокурора США Уильяма Барра вместе с Мюллером потребовали привлечь к уголовной ответственности. Обвинения выдвинул адвокат компании «Конкорд», владельцем которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В отставку уже ушел заместитель генерального прокурора Род Розенстайн, ранее рекомендовавший Мюллера на пост спецпрокурора.