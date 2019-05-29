Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

 Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде

Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде
Украина прекратила выпускать БТР-4

Украина прекратила выпускать БТР-4

 Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев
Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

 Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Скончался актер из фильма «Крестный отец»
Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

Аргентину заинтересовало создание логистического центра в Петербурге

 Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде

Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде
Украина прекратила выпускать БТР-4

Украина прекратила выпускать БТР-4

 Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев
Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

Афганская полиция задержала 23 сотрудника МВД по делу о коррупции

 Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Скончался актер из фильма «Крестный отец»
19:05   29 Мая 2019
Весь мир

Трамп заявил, что отчет Мюллера ничего не меняет

Трамп заявил, что отчет Мюллера ничего не меняет

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в выборы в Америке, который не выявил никаких доказательств, ничего не меняет. Об этом он сообщил в Twitter.

«Из отчета Мюллера ничего не меняется. Доказательств недостаточно, и поэтому в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо.», — написал он на своей странице.

Ранее в среду, 29 мая, сообщалось, что спецпрокурор Мюллер уходит из Министерства юстиции США после провала расследования. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс потребовал провести проверку необходимости расследования специального прокурора.

Трамп заявил, что отчет Мюллера ничего не меняет

Генпрокурора США Уильяма Барра вместе с Мюллером потребовали привлечь к уголовной ответственности. Обвинения выдвинул адвокат компании «Конкорд», владельцем которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В отставку уже ушел заместитель генерального прокурора Род Розенстайн, ранее рекомендовавший Мюллера на пост спецпрокурора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #доклад #мюллер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...