Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 29 мая сообщает ТАСС.

По словам помощника президента США Тима Моррисона, предсказать решение Трампа сложно.

«СНВ-3 — это вопрос, решение по которому президент примет в определенный момент в следующем году», — сказал он.

Он напомнил, что договор действует до 2021 года. Моррисон привел слова президента, который считает, что у США есть достаточно времени для решения вопроса по контролю над вооружением.

СМИ напоминает, СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. По документу каждая сторона должна сократить стратегические наступательные вооружения. Допустимые критерии по вооружению указаны в соглашении. Известно, что стороны имеют право продлить договор не более чем на пять лет.