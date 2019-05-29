Украина прекратила выпускать БТР-4

Цех сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4 на украинском госпредприятии «Житомирский бронетанковый завод» приостановил работу.

Об этом сообщает в среду пресс-служба концерна «Укроборонпром».

«Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО», - говорится в сообщении.

При этом в концерне отметили, что причиной ситуации стало расхождение норм стандартизации брони. Регулирующие этот вопрос документы оборонного ведомства страны в концерне назвали «архаичными», а признание продукции стран Евросоюза и НАТО непригодными к использованию – абсурдом. По словам «Укроборонпрома», недопуск европейских бронесталей в производство обернется критическими проблемами и для других заводов концерна, выпускающих бронетанковую технику, а также и для частных компаний.

Напомним: украинские БТР-4 ранее оказались в центре международного скандала – из поставленных Ираку в 2017 году 88 машин только 56 смогли завестись, а с места тронулись лишь 34.