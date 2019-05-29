Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил, что его офис не мог выдвинуть обвинения против президента Дональда Трампа, так как это противоречит Конституции.

«Мы не определились с тем, совершил ли президент преступление», — заявил спецпрокурор.

Затем Мюллер заявил, сославшись на политику Министерства юстиции, что президент «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту. Это неконституционно». По его словам, офис специального прокурора является частью Минюста, а потому связан его политикой.

«Даже если обвинение хранится в тайне и скрыто от общественности, это тоже запрещено», — подчеркнул Мюллер.

Трамп и российская сторона неоднократно подчеркивали, что тему мнимого вмешательства РФ американские политики используют во внутренней борьбе.

Президент России Владимир Путин после обнародования итогов двухлетней работы Мюллера, которые не доказывали сговор России с Трампом, заявил, что в Москве изначально не сомневались в отсутствии у спецпрокурора каких-либо доказательств. Российский лидер связал произошедшее с кризисом политической системы США.

«Гора родила мышь, что называется», - привел метафору глава РФ.

Попытки Мюллера доказать некий сговор членов предвыборной команды Трампа с Кремлем обошлись американским налогоплательщиком примерно в 35 миллионов долларов. Представленная в середине апреля этого года и отредактированная версия итогового доклада насчитывает 448 страниц, однако не содержит ни одного доказательства.

Вице-президент США Майк Пенс после публикации доклада потребовал провести проверку самого факта расследования спецпрокурора, чтобы впредь никогда «юридическая система не использовалась для достижения политических целей».

Для Мюллера и генерального прокурора Барра история с «вмешательством» после публикации доклада не закончилась. Компания «Конкорд», чьим владельцем является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и которую оба публично и бездоказательно называли причастной к «сговору», требует привлечь Мюллера и Барра к уголовной ответственности. После требований компании свой пост покинул заместитель генерального прокурора США Род Розенcтайн, который рекомендовал Мюллера на должность спецпрокурора США.