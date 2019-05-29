Мюллер заявил, что его офис не мог выдвинуть обвинения против Трампа
Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил, что его офис не мог выдвинуть обвинения против президента Дональда Трампа, так как это противоречит Конституции.
«Мы не определились с тем, совершил ли президент преступление», — заявил спецпрокурор.
Затем Мюллер заявил, сославшись на политику Министерства юстиции, что президент «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту. Это неконституционно». По его словам, офис специального прокурора является частью Минюста, а потому связан его политикой.
«Даже если обвинение хранится в тайне и скрыто от общественности, это тоже запрещено», — подчеркнул Мюллер.
Трамп и российская сторона неоднократно подчеркивали, что тему мнимого вмешательства РФ американские политики используют во внутренней борьбе.
Президент России Владимир Путин после обнародования итогов двухлетней работы Мюллера, которые не доказывали сговор России с Трампом, заявил, что в Москве изначально не сомневались в отсутствии у спецпрокурора каких-либо доказательств. Российский лидер связал произошедшее с кризисом политической системы США.
«Гора родила мышь, что называется», - привел метафору глава РФ.
Попытки Мюллера доказать некий сговор членов предвыборной команды Трампа с Кремлем обошлись американским налогоплательщиком примерно в 35 миллионов долларов. Представленная в середине апреля этого года и отредактированная версия итогового доклада насчитывает 448 страниц, однако не содержит ни одного доказательства.
Вице-президент США Майк Пенс после публикации доклада потребовал провести проверку самого факта расследования спецпрокурора, чтобы впредь никогда «юридическая система не использовалась для достижения политических целей».
Для Мюллера и генерального прокурора Барра история с «вмешательством» после публикации доклада не закончилась. Компания «Конкорд», чьим владельцем является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и которую оба публично и бездоказательно называли причастной к «сговору», требует привлечь Мюллера и Барра к уголовной ответственности. После требований компании свой пост покинул заместитель генерального прокурора США Род Розенcтайн, который рекомендовал Мюллера на должность спецпрокурора США.