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18:40   29 Мая 2019
Весь мир

Пентагон не исключил модернизации ядерного потенциала РФ

Пентагон не исключил модернизации ядерного потенциала РФ

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший в среду, 29 мая, в ходе выступления в Институте Хадсона заявил, что РФ якобы не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом «нулевой мощности».

По его словам, Москва, вероятно, проводила тайные ядерные испытания очень низкой мощности на архипелаге Новая Земля, чтобы модернизировать ядерный потенциал страны. Роберт Эшли-младший добавил, что предполагаемые испытания на Новой Земле могут помочь РФ разработать новое ядерное оружие.

 

В подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении энергия не высвобождается (это и есть принцип «нулевой мощности»).

Такие испытания не запрещали Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон, в отличие от Москвы, не ратифицировал ДВЗЯИ, но при этом США все равно бездоказательно обвиняют РФ в якобы нарушении договора.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #двзяи

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