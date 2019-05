Пентагон не исключил модернизации ядерного потенциала РФ

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший в среду, 29 мая, в ходе выступления в Институте Хадсона заявил, что РФ якобы не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом «нулевой мощности».

По его словам, Москва, вероятно, проводила тайные ядерные испытания очень низкой мощности на архипелаге Новая Земля, чтобы модернизировать ядерный потенциал страны. Роберт Эшли-младший добавил, что предполагаемые испытания на Новой Земле могут помочь РФ разработать новое ядерное оружие.

В подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении энергия не высвобождается (это и есть принцип «нулевой мощности»).

Такие испытания не запрещали Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон, в отличие от Москвы, не ратифицировал ДВЗЯИ, но при этом США все равно бездоказательно обвиняют РФ в якобы нарушении договора.

