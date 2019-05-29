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18:26   29 Мая 2019
Весь мир

Спецпрокурор Мюллер уходит из Минюста США

Спецпрокурор Мюллер уходит из Минюста США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о мнимом вмешательстве России в выборы президента, заявил об уходе из Министерства юстиции. Он планирует заняться личной жизнью. Мюллер также сообщил о планах закрыть офис специального прокурора.

«Я ухожу из Министерства юстиции, чтобы вернуться к личной жизни», - сказал он.

В Минюсте США Мюллер занимался расследованием «вмешательства» в выборы в США в 2016-ом году, стартовавшим с подачи проигравших демократов. Американский лидер расследование назвал «охотой на ведьм», а российская сторона отметила, что Запад использует эту тему во внутренней политической борьбе. Глава РФ Владимир Путин, ознакомившись с итогами двухлетней работы Мюллера, заявил, что в Москве не сомневались в отсутствии сговора Трампа и Кремля.

Мюллер на попытки найти факты «вмешательства» потратил более 35 миллионов долларов американских налогоплательщиков. В середине апреля Минюст опубликовал итоговую версию доклада спецпрокурора на 448 страниц. В тексте не содержится ни одного доказательства сговора России и США.

Мюллер заявил об уходе из Минюста США

Для вице-президента США Майка Пенса доклад стал поводом потребовать проверки необходимость расследования Мюллера. 

Генпрокурора Уильяма Барра и Мюллера потребовали привлечь к уголовной ответственности. Обвинения выдвинул адвокат компании «Конкорд», которой владеет петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Далее в отставку ушел заместитель Барра Род Розенстайн, который рекомендовал Мюллера на пост спецпрокурора.

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Автор: Петр Сидоров
#сша #трамп #вмешательство #мюллер

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