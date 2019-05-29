Спецпрокурор Мюллер уходит из Минюста США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о мнимом вмешательстве России в выборы президента, заявил об уходе из Министерства юстиции. Он планирует заняться личной жизнью. Мюллер также сообщил о планах закрыть офис специального прокурора.

«Я ухожу из Министерства юстиции, чтобы вернуться к личной жизни», - сказал он.

Special counsel Robert Mueller announced the official completion his investigation and the formal closing of the special counsel's office. "I am resigning from the Department of Justice to return to private life," he said. https://t.co/gJ03nLHifk pic.twitter.com/r3dpZMbI7Z — POLITICO (@politico) May 29, 2019

В Минюсте США Мюллер занимался расследованием «вмешательства» в выборы в США в 2016-ом году, стартовавшим с подачи проигравших демократов. Американский лидер расследование назвал «охотой на ведьм», а российская сторона отметила, что Запад использует эту тему во внутренней политической борьбе. Глава РФ Владимир Путин, ознакомившись с итогами двухлетней работы Мюллера, заявил, что в Москве не сомневались в отсутствии сговора Трампа и Кремля.

Мюллер на попытки найти факты «вмешательства» потратил более 35 миллионов долларов американских налогоплательщиков. В середине апреля Минюст опубликовал итоговую версию доклада спецпрокурора на 448 страниц. В тексте не содержится ни одного доказательства сговора России и США.

Для вице-президента США Майка Пенса доклад стал поводом потребовать проверки необходимость расследования Мюллера.

Генпрокурора Уильяма Барра и Мюллера потребовали привлечь к уголовной ответственности. Обвинения выдвинул адвокат компании «Конкорд», которой владеет петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Далее в отставку ушел заместитель Барра Род Розенстайн, который рекомендовал Мюллера на пост спецпрокурора.